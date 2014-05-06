Сьогодні - Всесвітній день боротьби з бронхіальною астмою

6 травня 2014 року відзначається Всесвітній день боротьби з бронхіальною астмою. Ця щорічна подія має за мету привернути увагу до проблеми бронхіальної астми, підвищити обізнаність і посприяти поліпшенню терапії захворювання. Цього року головною темою Всесвітнього дня стало повідомлення: «Ви можете контролювати астму!».

Бронхіальна астма (БА) - одне з найпоширеніших хронічних захворювань, від якого страждають більше 300 мільйонів чоловік у всьому світі. Захворюваність зростає з кожним роком, особливо серед дітей. Частота БА в дитячому віці становить від 4 до 12% у різних країнах світу.

У 2013 році в Україні налічувалося близько 200 тисяч дорослих з бронхіальною астмою. Щорічно лікарі діагностують у середньому 9 тисяч нових випадків захворювання.

Найбільш частими проявами БА є задишка, свистяче дихання, стиснення у грудях та кашель, періодичні напади задухи. Симптоми захворювання можуть змінюватися з часом, а також у залежності від індивідуальних особливостей людини.

У наступні 10 років кількість летальних випадків внаслідок БА може зрости на 10%. Однак, інформування пацієнтів, своєчасна діагностика та належна терапія сучасними лікарськими засобами можуть дати хороші результати у боротьбі проти астми. Незважаючи на те, що БА не можна вилікувати, її можна контролювати та жити повноцінним життям без симптомів. Застосування базисної протизапальної терапії робить це можливим.

Експерти акцентують увагу на декількох правилах самоконтролю бронхіальної астми:

• Уникайте контактів із речовинами, які можуть провокувати напади

• Завжди майте з собою лікарські засоби від БА. При цьому намагайтеся не зловживати швидкодіючими бронхорозширюючими препаратами - вони спрямовані лише на симптоматичне зняття нападу задухи, але не лікують запальний процес дихальних шляхів

• Будьте обізнані щодо симптомів БА і ознак наближення нападу

• Відвідуйте лікаря 2-3 рази на рік для обстеження, навіть якщо почуваєте себе добре. Задавайте питання та переконайтеся, що вся інформація, що була отримана, є доступною й зрозумілою.