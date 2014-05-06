Як попередити укуси кліщів

Кліщі цієї весни прокинулися рано. Причина - рання тепла весна. Фахівці рекомендують дотримуватися обережності не тільки любителям влаштовувати пікніки в лісі, але і тим, хто віддає перевагу прогулянкам в міських парках і скверах, адже з кожним роком кількість людей, покусаних в межах міста, зростає, пише Здоров'я.

Підраховано, що кожен десятий кліщ може передавати інфекції. Особливо небезпечні енцефалітний кліщ і заражений бореліозом кліщ. Жителям лісистих районів фахівці рекомендують робити щеплення від енцефаліту. Вакцини від бореліозу, на жаль, не існує.

Як виглядає кліщ

Це павукоподібна комаха з гострим хоботком і вісьмома лапками. Розмір кліщів коливається від 3 до 25 мм в довжину. Самки більші, 2/3 їх тіла зазвичай забарвлені в бурий колір. Як правило, смокчуть кров самки.

Профілактика укусів кліщів:

світлий одяг, щоб було легше помітити кліща

сорочку з довгими рукавами заправити в штани, штани - в шкарпетки, взути кросівки, захистити голову косинкою

використовувати спреї від кліщів (розпилювати тільки на одяг!).