В Україні - понад 12 млн людей мають діагноз "гіпертонія".

Про це повідомив головний позаштатний терапевт України Василь Нетяженко під прес-конференції у МОЗ.

За його словами, сьогодні в Україні - понад 26,5 млн людей мають захворювання системи кровообігу, з яких, хворих на гіпертонію понад 12 млн, на ішемічну хворобу серця – понад 9 млн, на стенокардію – понад 3 млн. "Найбільше ускладнень має артеріальна гіпертензія, зокрема, гострий та повторний інфаркти та інсульти. Щоб запобігти цій хворобі слід вести здоровий спосіб життя: відмовитися від шкідливих звичок, дотримуватися дієти зі зменшенням споживання солі, дозувати фізичну активність. Відтак можна уникнути ускладнень гіпертонічної хвороби на 30%, а у тих, хто вже приймає ліки – ще на 28%», - наголосив лікар.

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У другу суботу травня за ініціативи Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я проводиться Всесвітній день боротьби з артеріальною гіпертонією.

Підвищений артеріальний тиск або артеріальна гіпертонія – самий грізний фактор розвитку інфаркту міокарда та ішемічного інсульту. Понад 1,5 мільярдів людей у всьому світі страждають цим підступним захворюванням. За даними статистики, понад 45 відсотків хворих людей не знають, що вони мають завищені показники артеріального тиску.