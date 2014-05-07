Уряд подовжить пілотний проект зі здешевлення ліків для гіпертоніків

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, про це головний позаштатний терапевт МОЗ України Василь Нетяженко повідомив на прес-конференції.

За його словами, на продовження реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для осіб з гіпертонічною хворобою у 2014 році держава запланувала виділити понад 135 млн грн, й у даний час відповідні документи проходять юридичні процедури.

Нетяженко також повідомив, що завдяки впровадженню в практику референтного ціноутворення, відсоток звернень хворих на гіпертонічну хворобу до лікарів зріс до 75%, із них 44,4% отримували антигіпертензивні лікарські засоби впродовж 3-х місяців, а до проекту - лише 15% хворих отримували лікування.

Також зменшилась кількість викликів швидкої медичної допомоги з приводу гіпертензивних кризів на 16% та кількість інсультів серед пацієнтів, що отримували антигіпертензивне лікування, на 6,4%.

Він також розповів про можливі нововведення у проекті.

«Минулого року дія пілотного проекту поширювалася на 7 міжнародних непатентованих назв лікарських засобів: еналаприл, лізиноприл, бісопролол, метопролол, небіволол, амлодипін, ніфедипін. У червні 2013 року було розширено цей перелік комбінованими лікарськими засобами та ацетилсаліциловою кислотою, що суттєво збільшило коло пацієнтів. Цьогоріч група експертів пропонуватиме додати до нього іще антитромбоцитальні препарати та ліки для зниження холестерину», - зазначив Нетяженко.

Також він повідомив, що тривалість життя в Україні знижується на 10-15 років саме за через захворюваність на гіпертонію .

У прес-службі МОЗ нагадали, що з 1 червня 2012 року в Україні реалізовується пілотний проект щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. У 2013 році на здійснення часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою з державного бюджету було виділено 191 636 300 грн, а використано - 164 642 910 (85,91%).

У 2013 році проектом охоплено майже 7 млн осіб.