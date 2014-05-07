В охороні здоров’я слід усунути монополізацію управління - Сич

Про це повідомили УНІАН у МОЗ України.

За словами Сича, перед урядом у сфері охорони здоров’я зараз стоїть низка завдань.

"Передусім, ми маємо оперативно реагувати на виклики галузі. І водночас нам потрібно визначити стратегічні перспективи її розвитку. У цій площині ми надзвичайно зацікавлені у стратегічному партнерстві держави й міжнародного бізнесу, який працює на українському ринку», - зазначив Сич.

Він наголосив, що реформування охорони здоров’я має відбуватися на засадах демонополізації управління, дерегуляції та деконцентрації ресурсів. «Зменшення кількості регулювальних процедур допоможе кардинально зменшити зловживання в галузі. Очистивши охорону здоров’я від корупції, зможемо почати її докорінне реформування – зокрема, впровадження медичного страхування, лікарського самоврядування й водночас контролю якості охорони здоров’я з боку громади, наприклад, через механізм опікунських рад закладів охорони здоров’я», – сказав Сич.

У свою чергу Мусій повідомив, що "протягом найближчих тижнів на обговорення громадськості буде винесена концепція побудови нової системи охорони здоров’я в Україні".

"Після ухвалення цієї узгодженої експертами концепції Урядом розроблятиметься деталізований покроковий план реформування, розрахований в середньому на три роки. Стратегічна мета уряду – зробити українську охорону здоров’я якісною та доступною для пацієнтів, а український ринок ліків, медичних виробів та медтехніки – прозорим і конкурентним, привабливим для міжнародних компаній", - зазначив Мусій.