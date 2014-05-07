Як уникнути розвитку варикозу

Бажано більше ходити пішки і вести активний і здоровий спосіб життя. Гуляйте не менше 30-40 хвилин в день. Адже вени на ногах проганяють до 3 000 літрів крові на рік. Якщо доводиться багато часу проводити стоячи у транспорті, на роботі чи вдома, переминайтеся з ноги на ногу або по черзі відривайте від підлоги п'ятки і ступні ніг.

Не забувайте про ранкову гімнастику. Обов'язкова вправа: лежачи на спині - ноги і руки вгору і "потрусити" 1,5-2 хвилини.

Сидіть правильно. При сидячій роботі бажано ходити по офісу або квартирі кожні 30-40 хвилин і робити невелику розминку. Не кладіть ногу на ногу. Це шлях до венозної недостатності. Покладіть ноги на подушку чи стілець, коли дивитеся телевізор або читаєте.

Плавайте. Корисно поплавати тим, хто страждає на варикоз Гідроаеробіка - добрі ліки проти варикозу. Контрастний душ теж добре допомагає тримати судинну систему в тонусі.

Правильне харчування - необхідна умова здорових вен і судин. Їжте фрукти і овочі! В них багато клітковини, з якої синтезуються фіброзні волокна, необхідні для зміцнення стінок судин. Для підвищення еластичності судин корисний вітамін Е. Його багато в бобах, зеленій цибулі, яєчному жовтку, оливковій олії. Також потрібен вітамін С - це плоди солодкого перцю, обліпихи, цитрусові, чорна смородина. Необхідний рутин (вітамін РР) - він зміцнює стінки судин і вен. Він є в шипшині, цитрусових, горобині, чорній смородині, волоських горіхах. Полегшують роботу вен біофлаваноїди - їжте вишню і темну черешню. Щоб не з'являлися варикозні вузли, венахмпотрібна мідь - це креветки, кальмари, яловича печінка.

Обов'язковий антиварикозний засіб - рідина. Необхідно випивати не менше 1,5-2 літрів води в день. Алкогольні напої через судинорозширювальні властивості протипоказані.