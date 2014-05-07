Частота позіхання залежить від температури

Частота позіхання залежить від часу року, а відповідно і від температури, з'ясували австрійські вчені з Віденського університету. Їх стаття опублікована в науковому журналі Physiology & Behavior, пише Газета.ру.

До такого висновку вони дійшли в ході дослідження, учасниками якого стали близько ста осіб, за якими вчені спостерігали протягом року під час прогулянок по Відні.

Дослідникам вдалося встановити, що люди набагато частіше позіхають у жарку і суху погоду. Оскільки однією з функцій, які виконуються за допомогою позіхання, є охолодження мозку, подібна закономірність видається вченим досить логічною.