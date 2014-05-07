Київ виставить на продаж 29,95% акцій Борщагівського хімфармзаводу

Департамент комунальної власності Києва 28 травня виставить на аукціонний продаж 29,95% акцій «Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу», що належать територіальній громаді Києва, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Стартова ціна пропонованого до продажу пакета - 143 млн. 200 тис. грн.

Аукціон буде проведено в електронній торговельній системі фондової біржі «Перспектива».

Як повідомляв УНІАН, оголошений у 2012 році аукціон з продажу 29,95% акцій «Борщагівського хіміко-фармацевтичного заводу» не відбувся через відсутність заявок від потенційних учасників. Стартова ціна пакета тоді становила 278,3 млн. грн.

Довідка УНІАН. Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» займається виробництвом і реалізацією понад 120 найменувань лікарських препаратів. Виробничі потужності БХФЗ складаються з п'яти основних цехів і двох виробничих дільниць.

«Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» у 2013 році порівняно з роком раніше збільшив чистий прибуток на 21,5% - до 75 млн. грн.