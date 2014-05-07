Фахівці розробили посібники щодо надання домедичної допомоги

Як повідомили УНІАН у МОЗ, методичний посібник «Домедична допомога» видається безкоштовно слухачам курсів долікарської допомоги, що постійно тривають в регіональних центрах екстреної медичної допомоги та медицини катастроф в усіх областях України, а учбовий фільм можна переглянути на офіційній сторінці МОЗ України в YouTube.

Крім цього, фахівцями МОЗ України розроблений проект наказу «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах» і найближчим часом він буде розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства для громадського обговорення.

Цим наказом планується затвердити порядки надання домедичної допомоги постраждалим при раптовій зупинці серця, серцевому нападі, підозрі на пошкодження хребта, на травму голови, на пошкодження живота, на травму грудної клітки, на перелом кісток кінцівок тощо. Також документ регламентує порядок проведення серцево-легеневої реанімації з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора, порядок надання домедичної допомоги при наявності декількох постраждалих, порядок надання психологічної підтримки постраждалим при надзвичайній ситуації та надання домедичної допомоги постраждалим при дорожньо-транспортних пригодах.