Як сповільнити старіння шкіри

Напевно всі опинялися в подібній ситуації: на прийомі у стоматолога, дерматолога або перукаря ми їх безсоромно роздивляємося, розмірковуючи: «Як їм це вдається? У чому секрет прекрасних волосся, чудової шкіри і білосніжних зубів?».

На жаль, еліксиру молодості не існує, зате є дієві корисні поради, які допомагають уповільнити процес старіння, пише feelgood.ua.

Користуйтеся кунжутною олією

Прокинувшись вранці, насамперед нанесіть на тіло натуральну кунжутну олію. Втираючи її масажними рухами, ви приходите в себе і покращуєте кровообіг. Олія зволожує шкіру і надає їй здоровий блиск. Після цього йдіть в душ - шкіра природним чином очищається від відмерлих клітин.

Допоможе риб'ячий жир

Протизапальні засоби ідеально підходять для уповільнення процесів старіння. Вони покращують роботу серця та імунної системи, сприяють росту волосся і позитивно впливають на шкіру. Фактично вони творять чудеса! Приймайте 3 капсули (по 500 мг) риб'ячого жиру з омега-3 жирними кислотами вранці і ввечері. Зверніть увагу на етикетку, на ній має значитися «без пестицидів».

Пийте каву швидко

Уникнути потемніння зубів можна, випиваючи каву швидко. Якщо насолоджуватися нею протягом години, вона знову і знову забарвлює зуби. Те ж відноситься до чаю і темним соків.

Відмовтеся від основи під макіяж

Перестаньте користуватися тональним кремом щодня. Він проникає в зморшки і робить їх ще помітнішими. Коли це необхідно, нанесіть маскуючий олівець під очі і на проблемні ділянки обличчя, завершуйте макіяж тональним зволожуючим засобом.

Не їжте білий цукор...

Традиційний цукор повинен стати забороненим продуктом №1 у вашому раціоні. Він прискорює процеси старіння, зв'язуючись з коллагенами (які впливають на передчасну появу зморшок і обвислість шкіри) і послаблюючи їх. Щодня вживайте більше овочів і фруктів і забудьте про печиво і здобні булочки!

...краще використовуйте його в якості скрабу

В душі намильте руки м'яким миючим засобом, потім візьміть жменю білого цукру і намажте ним обличчя і тіло. Шкіра стає ідеально гладкою, утворюючи відмінну основу під макіяж.

Бережіть ділянку навколо очей

Доглядати за шкірою очей краще окремо. Креми для обличчя можуть викликати роздратування, а засоби, розроблені спеціально для цієї ніжної ділянки, творять чудеса, розгладжуючи зморшки. Краще зупинитися на гелях, їх полегшений склад дозволяє косметиці для очей виглядати свіжою протягом всього дня.

Позбавтеся напруги

Пройдіть курс масажу - ви буквально помолодшаєте. Особливо дієва рефлексотерапія і глибокий внутрішньом'язовий масаж. Якщо ви не можете дозволити собі регулярні відвідування масажиста, отримаєте ті ж переваги, щодня роблячи зарядку, медитуючи, заспокоюючись і рівно дихаючи (близько 20 хвилин).

Скористайтеся фруктами

Їжте будь-які фрукти, у яких міститься яблучна кислота: полуницю, яблука і виноград. Це натуральний очищаючий засіб, який розщеплює зубний наліт.

Подбайте про вії

За віями потрібно ретельно доглядати, щоб вони залишалися здоровими і не випадали.