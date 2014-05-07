Про симптоми серйозних хвороб може розповісти обличчя

Запалена чутлива шкіра у ділянці підборіддя. Аномальна активність капілярів у ділянці підборіддя є ознакою напруженої роботи травної системи. Інші ознаки стресу шлунково-кишкового тракту - екзема, лущення і дерматит вздовж чола і по лінії росту волосся.

Темні кола під очима. Якщо вірити американським фахівцям, існує аж 110 можливих причин синців і тіней під очима. Найбільш поширені - нестача сну, стрес або депресія. Але наявність синців і тіней під очима також може ще й вказувати на дефіцит дуже важливого ферменту сульфотрансферази, його дефіцит може спровокувати фізичні і навіть поведінкові проблеми. Якщо ви спите достатньо, але темні кола під очима не зникають, треба звернутися до лікаря, щоб переконатися, що це не є чимось більш небезпечним, ніж втомуа або наслідки безсоння.

Виразки в роті. За статистикою, приблизно 20% населення регулярно страждають болючими ранками у роті. Як правило, вони є симптомом стоматиту, який може виникнути з різних причин. Однак постійні виразки в порожнині рота можуть бути пов'язані з серйозними захворюваннями, такими як целіакія або навіть рак горла і порожнини рота.

Випадають вії. Ви можете втратити одну або дві вії - це природний процес. Тим не менш, трапляється, коли вії починають масово випадати, іноді - разом з бровами. Тоді можна говорити про мадарозе - це медичнеа назва для патології надмірної втрати вій і брів, пов'язана із загибеллю їх коренів. Надлишкова втрата вій може свідчити про невиявлені проблеми в роботі щитовидної залози.