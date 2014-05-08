Як вивести з продуктів харчування гормони та пестициди

Так, картоплю рекомендується дрібно нарізати і вимочувати в холодній воді протягом 12-14 годин, що сприяє максимальному видаленню з нього крохмалю і нітратів (потрібно періодично зливати і міняти воду).Існують певні особливості кулінарної обробки при приготуванні страв гіпоалергенної дієти, спрямовані на зниження їхніх алергенних властивостей, пише Lady.tochka.net.

Для видалення з крупи можливих отрутохімікатів (використовуваних при вирощуванні злакових рослин) її замочують у холодній воді протягом 1-2 годин.

При варінні м'яса як мінімум один раз зливають бульйон для повного видалення шкідливих речовин (наприклад, гормонів, ліків, якими лікували тварину).

Вся їжа готується на пару, тушкується, запікається або вариться.

Відварювання і запікання фруктів зменшує їхню алергенність.