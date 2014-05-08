Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом планує виділити Україні $184,6 млн

Про це заявив регіональний менеджер регіону Східної Європи та Центральної Азії Глобального фонду Ніколя Канто під час зустрічі з міністром охорони здоров’я України Олегом Мусієм, повідомили УНІАН в прес-службі МОЗ.

Канто зазначив, що після надходження заявки від України правління Глобального фонду має затвердити суму для фінансування боротьби з епідемією СНІДу та туберкульозу (184,6 млн дол. до 2017 року). Водночас Україна має дотримуватись рекомендацій ВООЗ і Фонду та змінити адміністрування профільних органів і служб, а також затвердити новий клінічний протокол лікування туберкульозу, який би відповідав керівним положенням ВООЗ.

Мусій запевнив, що універсальний єдиний клінічний протокол лікування туберкульозу невдовзі буде затверджений, адже на сьогодні їх два – для Глобального фонду і для держави (вдвічі дорожчий). Крім того, буде введено систему електронних торгів. Прозорі тендери унеможливлять корупцію, дозволять здешевити ті ж антиретровірусні препарати і пролікувати більше хворих. Одним із способів здешевлення ліків, на думку міністра, є також укладання довгострокових контрактів.

Міністр зауважив, що з метою оптимізації видатків і зменшення витрат на адміністрування грантів в перспективі доцільно було б об’єднати структури, які є реципієнтами Фонду з боку недержавних організацій в один суб’єкт. А державний компонент представити у вигляді Центру громадського здоров’я, де будуть акумулюватися МОЗ та профільні служби.

Регіональний директор об’єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS) для країн Східної Європи та Центральної Азії Жан-Елі Малкін зазначив, що Україна повинна скористатися прогресом, досягнутим за останні роки у подоланні епідемії ВІЛ/СНІД та досягти сталості прогресу у цьому питанні. Він запевнив у сприянні та закликав українську сторону поширювати антиретровірусну терапію. Жан-Елі Малкін підкреслив вагому роль у справі боротьби з епідемією фінансової підтримки Глобального фонду, водночас зазначивши, що кошти мають використовуватися максимально ефективно.

Крім того, потрібно напрацювати спільні підходи на майбутнє, коли Україна поступово переходитиме до самостійного фінансування заходів протидії захворюванням.