Чи потрібно видаляти родимки

Якщо ж вони розташовані на тих ділянках шкіри, де постійно травмуються, то їх дійсно варто видалити. Навіть тертя ланцюжком або браслетом, гумками нижньої білизни або ремінцем сумки, можна вважати досить травматичним для родимки.

А якщо родимка розташована на ділянці шкіри, яка періодично голиться (щоки, підборіддя, ноги), видаляти її потрібно однозначно. Випадкове зрізання родимки (навіть неповне і одноразове) може стати поштовхом до переродження в меланому.

Якщо ви вирішите видалити одну або декілька родимок, спочатку проконсультуйтеся з дерматоонкологом. Він визначить, до якого типу належать утворення на шкірі. А вже тільки після цього хірург прийме рішення, яким методом краще видаляти родимку і якими мають бути межі та глибина втручання.

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