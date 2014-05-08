Сьогодні - Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного півмісяця

Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного півмісяця (World Red Cross and Red Crescent Day) відзначається щорічно 8 травня і заснований на честь швейцарського бізнесмена, громадського діяча і гуманіста Жана Анрі Дюнана (Jean Henri Dunant, 8 травня 1828 - 30 жовтня 1910), який народився в цей травневий день.

В середині 19 століття з ініціативи Дюнана вперше стали створюватися групи добровольців, які надавали допомогу пораненим на полях битв. А в 1863 році за його ініціативою була скликана конференція, що започаткувала міжнародний комітет Червоного Хреста (International Committee of the Red Cross). Офіційно назву Міжнародний Червоний Хрест було затверджено в 1928 році на 13-й міжнародній конференції в Гаазі. На конференції був прийнятий статут організації, який змінювався згодом в 1952 і 1965 роках.



