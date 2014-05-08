Чим корисні квітки бузку для здоров'я людини

Бузок - це не тільки чудовий аромат і краса, але й стародавня лікарська рослина, що використовується в народній медицині. Для лікувальних цілей підходить бузок будь-якого виду, але все-таки більш ефективний звичайний (квіти, листя, кора і бруньки). Суцвіття збирають під час цвітіння з гілками, а листя заготовляють в суху погоду, до самої середини літа.

Настоянка з листя бузку корисна при ревматизмі, відкладеннях солей, при подагрі і болях в суглобах. 100 г свіжого листя засипають в бутель, заливають літром горілки, настоюють два тижні в темному місці. Роблять розтирання або прикладають компреси на хворі місця.

Настоянка з квіток бузку допомагає при відкладенні солей, подагрі, п'ятковій шпорі, при ударах і ранах. У півлітрову банку насипають квіти, заливають горілкою, настоюють у темному сухому місці два тижні, після чого квітки прибирають, а настоянкою натирають хворі місця.

При ревматоїдному артриті з квіток бузку готують знеболюючу мазь. Для цього дві столові ложки подрібнених квіток ретельно розтирають з двома столовими ложками вершкового масла.

Дозвольте нагадати, що бузок - рослина отруйна, тому внутрішнє застосування препаратів вимагає великої обережності.

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