Київ отримав 91 новий автомобіль «швидкої допомоги»
11:52, 08 травня 2014Країна
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Днями на маршрути вийде 91 спеціалізований автомобіль екстреної медичної допомоги. Шість з них – типу А2, вісімдесят один –типу В та ще чотири – типу С, повідомили УНІАН прес-службі Київської міської державної адміністрації
Фото: УНИАН
За словами директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Віталія Мохорєва, столиця вже давно чекала на таке поповнення автопарку.
«Нові карети «швидкої» укомплектовані усією необхідною медичною апаратурою та повністю відповідають Національному стандарту України на автомобілі швидкої медичної допомоги» – зауважив Мохорєв.
Він також зазначив, що наразі 11 спеціалізованих автомобілів марки Peugeot Boxer типу В вже задіяні у цілодобовому чергуванні, а решта машин буде розподілена найближчим часом після реєстрації в органах Державтоінспекції.
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