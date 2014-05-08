Київ отримав 91 новий автомобіль «швидкої допомоги»

За словами директора Департаменту охорони здоров’я КМДА Віталія Мохорєва, столиця вже давно чекала на таке поповнення автопарку.

«Нові карети «швидкої» укомплектовані усією необхідною медичною апаратурою та повністю відповідають Національному стандарту України на автомобілі швидкої медичної допомоги» – зауважив Мохорєв.

Він також зазначив, що наразі 11 спеціалізованих автомобілів марки Peugeot Boxer типу В вже задіяні у цілодобовому чергуванні, а решта машин буде розподілена найближчим часом після реєстрації в органах Державтоінспекції.