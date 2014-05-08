Чим небезпечне куріння кальяну

А хочете знати, що кажуть лікарі? На їхню думку, один кальян за згубною дією на організм прирівнюється до викурювання пачки цигарок.

• Водний фільтр утримує тільки половину смол, бензопірену, формальдегіду та солей важких металів. А вже якщо замість води ви додаєте в фільтруючу чашу алкоголь, то відбуваються хімічні реакції, багаторазово підсилюють отруйну дію.

• Техніка куріння кальяну припускає посилене вдихання диму, а значить, проходження канцерогенних речовин у більш глибокі відділення дихальної системи.

• Один сеанс куріння кальяну займає близько 30-40 хвилин. Обсяг диму, який ви вдихаєте за цей час, незрівнянно більше того, який потрапляє в організм від сигарети. З димом кальяну ви отримуєте в 36 разів більше смол і в 15 разів більше чадного газу, який отруює мозок. Не забувайте і про «ударні дози» карбоксигемоглобіну, миш'яку, нікотину, хрому і свинцю.

med2.ru