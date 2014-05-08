Чому вагітним жінкам шкідливо дивитися телевізор

На щорічній конференції педіатрів в Канаді були оприлюднені цікаві дані: звичка вагітної жінки дивитися телевізор під час їжі корелює з подальшим ожирінням у її дітей, пише Здоров'я.

Звичайно, справа не в тому, що сам по собі перегляд передач змушує ненародженого малюка набирати вагу. Причина - в харчових звичках жінки: вона сама звикла дивитися телевізор під час їжі, і продовжує дивитися телевізор і після пологів під час годування немовляти. В результаті вона не помічає, що малюк вже наситився, і згодовує йому більше їжі, ніж потрібно.

У дослідженні брали участь 189 жінок, за якими спостерігали під час вагітності та протягом трьох років після пологів. З'ясувалося, що ті, хто дивився телевізор за обідом під час вагітності, в п'ять разів частіше дивляться його і під час годування дитини. На практиці це призводить не лише до того, що дитину перегодовують, але і до того, що вона отримує менш якісну і збалансовану їжу.