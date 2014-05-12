Корисні властивості глини

Ангіна, хронічний тонзиліт

Розчинити в склянці води 1 чайну ложку глиняного порошку і періодично полоскати цим розчином горло.

Анкілоз (нерухомість суглобів)

Спочатку слід прогріти гарячим пором рушник і обгорнути їм уражений суглоб (20 хвилин). Після цього на суглоб накласти холодну глиняну примочку і тримати її протягом 1 години. Далі робити розтирання хворого суглоба ватним тампоном, змоченим глинистої водою.

Артрити

Корисні глиняні ванни з подальшим розтиранням суглоба ватним тампоном, просоченим глинистої водою. Рекомендується також пити глинисту воду по 1 склянці 2 рази на день.

Варикозне розширення вен

Ноги розтирають глиняною водою в напрямку знизу вверх (від стоп до стегна). Накладають також глиняні аплікації товщиною 1-2 см на 1 годину 1-2 рази в день. Після сеансу змити глиняну суміш холодною водою.

Гайморит

На область гайморових пазух ставляться глиняні примочки товщиною приблизно 1 см. Можна поставити примочки і під очі. Примочки ставляться щодня і тримаються протягом 2 годин. Під час сеансу може виникнути сильна біль, але треба терпіти. Курс лікування - 3 тижні

Однак перш ніж почати лікування глиною, необхідно проконсультуватися з лікарем, бо до її застосування є протипоказання.

Протипоказання до застосування глини

виражений атеросклероз;

вади серця в стадії декомпенсації;

злоякісні та доброякісні новоутворення або підозра на їх наявність;

активні форми туберкульозу;

кровотечі;

недостатність кровообігу ІІБ - III стадії;

гіпертонічна хвороба;

епілепсія;

міома матки;

ендометріоз;

мастопатія;

гормональна дисфункція яєчників;

інфекційні хвороби.