У Донецьку закрито офіс “Червоного хреста”

Про це УНІАН повідомили у прес-службі СКУ.

“СКУ рішуче засуджує захоплення і побиття персоналу Українського “Червоного хреста” та викрадення медикаментів у Донецьку. Із закриттям офісу “Червоного хреста” в Донецьку надання нашої допомоги переглядається. Коли офіс “Червоного хреста” в Донецьку відновить свою діяльність, ми будемо продовжувати наше співробітництво зі сміливими медиками в цьому місті,” - сказала директор з гуманітарних ініціатив СКУ Уляна Супрун.

СКУ разом з Канадсько-Українською фундацією (КУФ) надав допомогу і консультації для мобільних бригад “Червоного хреста” у Донецьку та подарував Донецькому обласному травматологічному центру апарат штучної вентиляції легенів. Це лише два з багатьох проектів, ініційованих центром гуманітарних ініціатив СКУ, який діє в Києві, Україна, зазначається в повідомленні.

“У квітні цього року СКУ і КУФ розпочали проект з протезування людей, що втратили кінцівки і очі під час подій, пов’язаних з Євромайданом, – сказала представник КУФ Христина Валер. – Частина цього проекту передбачає черепно-лицьову реконструктивну хірургію та мікрохірургію рук після посттравматичних деформацій”.

СКУ і КУФ також тісно співпрацюють з Е+, українською громадською організацією, метою якої є створення бази даних людей, постраждалих під час Євромайдану. Ця база даних буде доступна для Міністерства охорони здоров’я України та інших міжнародних організацій з надання допомоги, йдеться в повідомленні.