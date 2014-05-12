Методи лікування фіброміоми матки

Лікування фіброміоми матки - складне в тому сенсі, що включає терапію відразу за декількома дуже відмінними один від одного напрямками, оскільки незважаючи на гормональну залежність, ця пухлина дуже різнорідна.

При діагнозі фіброміома матки лікування народними засобами дуже сумнівне, але в комплексі з лікуванням, обраним вашим лікарем, і якщо він не заперечує, можливе, пише Lady.tochka.net.

Лікування може бути хірургічним або консервативним, залежно від показань.

Хірургічне лікування

Показаннями до такого лікування будуть такі фактори:

підслизова локалізація фіброміоми

великі розміри вузла

маткові кровотечі, що супроводжуються хронічною анемією

швидкий ріст пухлини

швидке порушення живлення міоми (перекручення ніжки субсерозного вузла, загибель пухлини)

поєднання міоми матки з пухлиною яєчника

здавлення сечоводу, сечового міхура, прямої кишки

наявність вузла в ділянці трубного кута матки, який є причиною безпліддя

шийкова і шийково-перешийкова локалізація

зростаюча міома матки в постменопаузальному віці.

Консервативне лікування фіброміоми матки

Консервативне лікування щойно виявлених «незапущених» міоматозних вузлів невеликих і середніх розмірів дасть можливість зупинити зростання пухлини, можливо, уникнути операції з видалення матки, збереже можливість вагітності та пологів. Окремий розділ консервативного лікування - гормональна терапія.

Показання до консервативного лікування:

молодий вік;

невеликі розміри фіброміоми матки

відносно повільний ріст міоми

відсутність деформації порожнини матки.

Консервативне лікування це, насамперед, корекція системних порушень, характерних для хворих з фіброміомою матки, таких як:

хронічна анемія,

запальні процеси матки і придатків,

порушення кровонаповнення органів малого таза,

порушення з боку нервової системи.