Сьогодні - Всесвітній день медичних сестер

Міжнародний або Всесвітній день медичних сестер святкується щорічно 12 травня – у день народження англійської сестри милосердя Флоренс Найтінгейл (1820-1910). Згідно з історичними довідками, під час Кримської війни Ф. Найтінгейл організувала у Туреччині догляд за пораненими солдатами союзників (коаліції Франції, Османської імперії, Великобританії і Сардінії). Згодом вона заснувала перші курси сестер милосердя Англії. Сьогодні Ф. Найтінгейл відома як фундатор професії медичних сестер і ініціатор реформи шпиталів.

Кожні два роки Міжнародний комітет Червоного Хреста вручає 50 медалей імені Флоренс Найтінгейл – найвищу нагороду для медичних сестер. Її у 1912 році заснувала Ліга Міжнародного Червоного Хреста і Червоного Півмісяця для медсестер і волонтерів медичної служби, що відзначилися у роки війни або в мирний час.

Всесвітній день медичної сестри в Україні відзначається з 1997 року за ініціативи Міністерства охорони здоров’я та Асоціації медичних сестер України.

Нині в лікувально-профілактичних закладах України працює понад 402,8 тисячі молодших спеціалістів з медичною освітою. Із них понад 290 тисяч – медичні сестри, що становить 61,0 % від усієї кількості молодших спеціалістів з медичною освітою. Співвідношення між лікарями і середніми медпрацівниками становить 1 до 2,15.

Підготовка молодших спеціалістів з вищою медичною і фармацевтичною освітою в Україні здійснюється у 120 вищих медичних навчальних закладах: 76 медичних (фармацевтичних) коледжах, 2 інститутах медсестринства (м. Житомир, м. Тернопіль), 38 медичних училищах та

2 філіях медичних училищ і коледжів, 2 факультетах (відділень) у вищих медичних навчальних закладах ІV рівня акредитації.

У 2013 році у 115 вищих медичних навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації навчалося 82,2 тис. осіб. Випущено молодших спеціалістів з медичною освітою у 2013 році – 22,5 тис. Прийом до вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів становить щорічно понад 25 тис. осіб, із них понад 50% - за державною формою навчання (у 2013 році – 12 709).