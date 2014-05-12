Продукти, які допоможуть підвищити рівень гемоглобіну
М'ясні продукти (печінка, яловичина, телятина) сприяють підвищенню гемоглобіну в крові
Продукти для підняття гемоглобіну:
Ікра і молочко риби багаті залізом.
Моркву і морквяний сік рекомендується пити 3-4 рази в тиждень по склянці. Краще додавати у сік трохи оливкової олії, так сік добре засвоюється.
Полуниця і суниця в свіжому вигляді сприяють підняттю рівня гемоглобіну.
Темні сорти винограду так само багаті залізом.
Буряк і буряковий сік допомагають підняти гемоглобін. Можна використовувати цей овоч для приготування салатів.
Солодкі ласощі з меду, волоських горіхів і журавлини - прекрасний засіб для підвищення цінного білка в крові.
Гранат є незамінним фруктом, підвищує гемоглобін. Гранатовий сік дуже корисний у свіжому вигляді.
Збір трав: кропива, листя ожини, квіти звіробою і ромашки залити окропом і настояти в термосі. Цей відвар можна пити кілька разів на день по півсклянки.
М'ясні продукти: печінка, яловичина, телятина сприяють підняттю гемоглобіну в крові.
Відвар шипшини з медом не тільки зміцнює імунітет завдяки вітамінам, він так само багатий залізом.