Продукти, які допоможуть підвищити рівень гемоглобіну

Продукти для підняття гемоглобіну:

Ікра і молочко риби багаті залізом.

Моркву і морквяний сік рекомендується пити 3-4 рази в тиждень по склянці. Краще додавати у сік трохи оливкової олії, так сік добре засвоюється.

Полуниця і суниця в свіжому вигляді сприяють підняттю рівня гемоглобіну.

Темні сорти винограду так само багаті залізом.

Буряк і буряковий сік допомагають підняти гемоглобін. Можна використовувати цей овоч для приготування салатів.

Солодкі ласощі з меду, волоських горіхів і журавлини - прекрасний засіб для підвищення цінного білка в крові.

Гранат є незамінним фруктом, підвищує гемоглобін. Гранатовий сік дуже корисний у свіжому вигляді.

Збір трав: кропива, листя ожини, квіти звіробою і ромашки залити окропом і настояти в термосі. Цей відвар можна пити кілька разів на день по півсклянки.

М'ясні продукти: печінка, яловичина, телятина сприяють підняттю гемоглобіну в крові.

Відвар шипшини з медом не тільки зміцнює імунітет завдяки вітамінам, він так само багатий залізом.

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