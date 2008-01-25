У Дніпропетровську незадоволені якістю медобслуговування (опитування)

Більше половини жителів Дніпропетровська незадоволені якістю медичного обслуговування.

Про це свідчать результати другого дніпропетровського соціологічного дослідження «Здоров`я Дніпропетровська», проведеного Інститутом Горшеніна в рамках річної програми досліджень.

Зокрема, 13,8% дніпропетровців повністю незадоволені і 36,7% - швидше незадоволені.

Дослідження також показало, що більш третини дніпропетровців (39%) зверталися за медичною допомогою рідше, ніж раз на півроку. Зокрема, 17% не зверталися жодного разу за останні 2 роки, а 22% - раз на рік. При цьому лише частина респондентів зізналася, що не може оцінити певні критерії медобслуговування, решта ж, не стикаючись з предметом дослідження, давали йому оцінку.

Директор Інституту Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО у зв`язку з цим висловив думку, що часто респонденти повідомляють свою думку про предмет дослідження, не стикаючись з ним або стикаючись в недостатньому обсягу, щоб скласти власну думку. Тому можна припустити, що відповідь респондента обумовлена стереотипами, що сформувалися в суспільстві, вважає він.

У свою чергу головний лікар міського пологового будинку №2 Дніпропетровська Людмила ПАДАЛКО, коментуючи результати, одержані Інститутом Горшеніна, висловила думку, що можна в цілому говорити про «українську модель медицини, що сформувалася, коли медики працюють завдяки ентузіазму, професіоналізму і допомозі населення».

Л.ПАДАЛКО навела як приклад зарубіжну медицину, де на зарплату медперсоналу йде близько 30% бюджету установи, а решта коштів - на фінансування самої медустанови. «А у нас, - сказала вона, - 60-70% - на зарплату, решта – на комунальні платежі і лише залишки – на розвиток».

Начальник управління охорони здоров`я Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина ГІНЗБУРГ вважає, що потрібно змінювати ставлення українців до здоров`я, а потім до медицини. «У будь-якій країні світу медики – найпрестижніша професія».

Про необхідність підвищення культури здоров`я говорить і головний лікар обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Володимир ПАВЛОВ: «У Росії здоров`я люди виносять на перше місце за важливістю, а у нас в Україні – тільки на шосте. А здоров`я – це не тільки медицина, медичний чинник у здоров`ї людини становить лише 15%. Потрібно ще й займатися спортом, проходити профілактичні огляди».

Дослідження «Здоров`я Дніпропетровська» проводилося Інститутом Горшеніна з 8 по 14 січня 2008 року в Дніпропетровську. Всього було опитано 1207 респондентів, які представляють доросле населення віком від 18 років. Погрішність репрезентативності дослідження не перевищує +/- 3,2%.