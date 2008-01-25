Як знизити температуру без ліків

Грип здебільшого супроводжується підвищеною температурою тіла - захисною реакцією організму на вторгнення інфекції. Найсприятливіша температура для вірусу грипу - 35оС, при підвищенні від 37 градусів умови його розвитку погіршуються, а за температури 40оС розмноження зовсім припиняється. Отож, якщо Ви загалом маєте здоровий організм і можете витримати підвищення температури тіла до 38-39 градусів, то це може допомогти прискорити перемогу над вірусом. Якщо ж почуваєтеся зле за такої температури, якщо Ви - людина немолода чи маєте хронічні бронхолегеневі, серцеві хвороби, гіпертензію тощо, слід вдатися до жарознижувальних засобів. Одні скористаються при цьому хімічними ліками, часто - розрекламованими. Це зробити простіше, та слід пам`ятати про їх наслідки.

Багато ж людей більше довіряють натуральним, перевіреним, але, на жаль, часто забутим засобам. До речі, й лікарі, при перших ознаках захворювання, теж схильні тепер рекомендувати немедикаментозні засоби.

Спробуймо використати воду, щоб і підвищену температуру тіла зняти, і токсини вивести. Такими методами користувалися і народні цілителі, і славнозвісний у кінці ХІХ - на початку ХХ ст. київський лікар В.Камінський, який удосконалював методику німецького пастора Кнейпа.

1. Послабить жар у тілі клізма чистою перевареною охолодженою до кімнатної температури водою (1-1,5 л). Цей метод можна застосовувати навіть для немовлят. Для діток 1-6 місяців вводиться 30-60 мл, 6-12 місяців - 100-180, 1-2 роки - 180-200, 2-5 років - 200-300 мл води.

2. Корисні компреси: змочити полотнинку чи рушничок у воді, ліпше у суміші води з яблучним оцтом (на 0,5 л води оцту 1 ст. ложка і більше), покласти на лоб, у міру нагрівання - міняти.

Компрес з льоду (можна заморозити у грілці, в целофановій торбинці) накладається на лоб, ліктьові ямки, час від часу його слід знімати на 10 хв, аби не допустити місцевого переохолодження.

3. Обтирання: спочатку груди і живіт, далі спину, кінцівки. Потерши якусь частину тіла змоченими у суміші води з оцтом (2:1) бавовняним чи лляним рушником або рукавичкою, відразу слід накрити її.