Як лікувати запаморочення

У кожному разі терапія має бути спрямована на позбавлення пацієнта від неприємних відчуттів і супутніх неврологічних розладів.Терапія розладів мозкового кровообігу передбачає контроль артеріального тиску, призначення антиагрегантів, ноотропів, венотоніків, вазоділататорів та в разі необхідності - протиепілептичних препаратів, пише Lady.tochka.net.

Терапію психогенних запаморочень доцільно проводити спільно з психотерапевтом (психіатром), оскільки в деяких випадках може знадобитися призначення специфічних препаратів.

Лікування хвороби Меньєра передбачає призначення діуретиків, обмеження прийому кухонної солі, а за відсутності належного ефекту і тривалих нападах запаморочення вирішують питання про хірургічне втручання.

Народні засоби лікування запаморочення

Залити 1 столову ложку подрібненого свіжого або сухого листа меліси 1 склянкою окропу. Пити як чай при запамороченні.

Взяти 1 чайну ложку порошку насіння петрушки посівної і настоювати в 1 склянці води кімнатної температури протягом 8 годин. Приймати настій по 0,25 склянки 4 рази на день при запамороченні. Взяти 1 чайну ложку суцвіть конюшини, залити 1 склянкою гарячої води, кип'ятити 5 хвилин, процідити. Приймати при запамороченні по 1 столовій ложці 4-5 разів на день.