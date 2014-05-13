4 правила для здоров'я судин
10:00, 13 травня 2014Країна
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На судини благотворно впливають біг, плавання та аеробіка. Інтенсивність навантаження варто підбирати індивідуально, виходячи з самопочуття.
Контрастний душ. Під впливом води різної температури, судини людини стають більш еластичними та міцними. Контрастний душ вранці чудово підбадьорить, а ввечері зніме втому.
Гарний стан судин забезпечує вживання чистої води протягом дня. Фахівці радять випивати 2-3 літра води на день. А ось вживання кофеїновмісних напоїв краще звести до мінімуму. Не варто переїдати.
Повноцінний нічний відпочинок. Восьмигодинний сон в темний час доби не просто бажаний, а необхідний кожному.
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