4 правила для здоров'я судин

На судини благотворно впливають біг, плавання та аеробіка. Інтенсивність навантаження варто підбирати індивідуально, виходячи з самопочуття.

Контрастний душ. Під впливом води різної температури, судини людини стають більш еластичними та міцними. Контрастний душ вранці чудово підбадьорить, а ввечері зніме втому.

Гарний стан судин забезпечує вживання чистої води протягом дня. Фахівці радять випивати 2-3 літра води на день. А ось вживання кофеїновмісних напоїв краще звести до мінімуму. Не варто переїдати.

Повноцінний нічний відпочинок. Восьмигодинний сон в темний час доби не просто бажаний, а необхідний кожному.