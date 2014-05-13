18 регіонів України готові забезпечити кримчан замісною підтримувальною терапією

Як повідомили УНІАН у МОЗ, на сьогодні Вінницька, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська. Волинська, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська, Черкаська, Чернівецька, Харківська області та м. Київ готові забезпечити пацієнтів необхідною терапією на базі власних закладів охорони здоров’я, де здійснюється ЗПТ. Загальна кількість додаткових курсів лікування, які можуть надати заклади - 416.

Нагадаємо, що у зв’язку із закриттям програм ЗПТ в АР Крим та м. Севастополь, Міністерством охорони здоров’я, Держслужбою України соцзахворювань та ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України» вжито заходів для забезпечення безперервності надання медичних послуг пацієнтам ЗПТ, зокрема, проведено аналіз спроможності сайтів ЗПТ материкової частини.

Також при Держслужбі України соцзахворювань утворено експертну групу з вирішення проблемних питань, які виникають в АР Крим та інших територіях. До її складу входять представники державного та громадського секторів, а також міжнародні експерти: це фахівці з юридичних, фінансових та програмних питань.

Експертна група в оперативному режимі забезпечує вирішення проблемних моментів, пов’язаних із проведенням заходів з профілактики ВІЛ-інфекції та туберкульозу, лікування, догляду та підтримки пацієнтів.

Для отримання відповідних консультацій та допомоги з боку технічної групи пропонуємо звертатися до Держслужби України соцзахворювань за електронною адресою: dssz@dssz.gov.ua або надсилати звернення до «Електронної приймальні для пацієнтів», яка розміщена на сайті відомства – dssz.gov.ua. Окрім того, нагадуємо, що незмінними та доступними залишаються телефони ліній довіри: з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу - 0 800 500 451; з питань туберкульозу – 0 800 50 30 80.