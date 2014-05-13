Три природні антибіотики

Часник. Він давно популярний не тільки через гострий смак, але і завдяки своїм дивовижним властивостям - противірусним, антиоксидантним, антибактеріальним, протигрибковим - часник є прекрасним профілактичним засобом від атеросклерозу, захворювань серця і навіть ракових пухлин. А з урахуванням того, що до складу часнику входить багато вітамінів, мінералів і поживних речовин, його використовують також як засіб для поліпшення чоловічої фертильності.

Орегано. Орегано, або материнка - улюблена приправа багатьох господинь і шеф-кухарів. Крім своїх «запашних» властивостей, вона може похвалитися і антисептичним ефектом. Використовують цю рослину для лікування захворювань дихальної системи, проблем з шлунком і захворювань респіраторного тракту. Ну, а завдяки високому рівню флавоноїдів і фенольних кислот орегано має антимікробні та антиоксидантні властивості.

Мед. Лікування опіків, загоєння ран і виразок (у тому числі і шлункової), усунення кашлю, болю в горлі та інших симптомів застуди - мед ефективно впорається з усіма цими проблемами. Мед володіє сильними антибактеріальними властивостями, є ефективним імуномодулятором. Одне з найбільш затребуваних властивостей меду - зниження симптомів ангіни. Він знімає біль і першіння в горлі, а при своєчасному вживанні допомагає навіть запобігти застуді.