Нестача сонця призводить до скорочення життя

Недолік сонячних променів небезпечний для здоров'я не менше, ніж надмірне перебування на сонці, довели шведські вчені. Співробітники Інституту Каролінська проаналізували дані дослідження за участю 30 тис. жінок, які були зібрані протягом 20 років, повідомляє likar.info.

Учасниці регулярно фіксували, скільки часу в тиждень вони знаходяться під дією УФ-променів. З'ясувалося, що в групі жінок, які уникали перебування на сонці, показник загальної смертності був удвічі вище, ніж серед тих, хто регулярно проводив час на вулиці, опиняючись під тривалим впливом ультрафіолету.

Вчені пояснюють такі результати тим, що в умовах дефіциту сонячного світла розвивається хронічний дефіцит вітаміну D, що шкодить здоров'ю в цілому.

У свою чергу, нагадаємо, надмірна інсоляція підвищує ризик раку шкіри.