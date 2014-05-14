Третина ліків імпортується до України через офшори
Заступник міністра доходів і зборів України, який займається питаннями митниці, Віталій Науменко надіслав листа до регіональних митниць, в якому заявляє про неприпустимість виникнення ситуацій, коли митники примушують учасників фармринку не вказувати знижки на ліки під час розмитнення товарів, тим самим завищуючи ціну і збільшуючи суму ПДВ
“Я давав листа на митниці про неприпустимість таких дій, оскільки ліки мають соціальне значення. Але життя вже навчило, що в усіх випадках потрібно розбиратися”, - сказав Науменко в коментарі УНІАН.
При цьому глава митниці повідомив, що, за його інформацією, третина ліків імпортується до України через офшори. “Третина ліків йде через офшор, і може виникнути ряд питань”, - зазначив Науменко.
Як повідомляв УНІАН, раніше асоціація “ФармУкраїна” звернулася до Державної митної служби, що входить до складу Міндоходів, з проханням враховувати знижки на товар під час оформлення лікарських засобів. За даними асоціації, після запровадження ПДВ у розмірі 7% співробітники митниць при оформленні лікарських засобів перестали враховувати знижки на товар, змушуючи операторів ринку завищувати ціну і таким чином збільшуючи суму ПДВ. При цьому завищена з вини митників ціна далі транслюється на весь ланцюжок поставок аж до аптечної установи, де цю завищену ціну змушений оплачувати кінцевий споживач.