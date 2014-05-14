В Україні проходить тиждень планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я

Як повідомили УНІАН у МОЗ України, репродуктивне здоров’я є найважливішою частиною загального здоров’я, займає центральне місце в розвитку людини, підтримує відтворення, передачу спадкових якостей, стосується особистих і в найбільшій мірі цінних аспектів життя. Репродуктивне здоров’я дає можливість мати здорових нащадків, вільно приймати рішення відносно доцільності, часу та частоти народження дітей, мати доступ до відповідної інформації та послуг, вести безпечне статеве життя.

Планування сім’ї – надійний спосіб збереження та покращання здоров’я жінок та дітей. Відповідальність за планування сім’ї лягає на обох майбутніх батьків, передбачає оволодіння знаннями про те, з якого віку можна народжувати дітей, скільки мати дітей, яких інтервалів дотримуватись між пологами, а головне – практикувати здорову по відношенню до себе та майбутнього покоління поведінку.

Дуже важливо знати методи запобігання небажаної вагітності. Це допоможе уникнути аборту – шкідливої та небезпечної для здоров’я жінки операції. Сучасна медицина пропонує різноманітні методи запобігання небажаної вагітності, але оптимальними є природні методи регулювання запліднення. Їх використання не шкодить здоров’ю, робить родину незалежною від контрацепції, не порушує етичних норм, дає можливість з певною мірою надійності попередити небажану вагітність. Один з найбільш ефективних методів (93-97%) – симптотермальний. Суть методу полягає в спостереженні та інтерпретації одночасно трьох основних симптомів (вагінального слизу, базальної температури, стану шийки матки), які супроводжують плідний період жінки. Такі спостереження дозволяють кожній жінці дітородного віку, незалежно від індивідуальних особливостей її організму і фізіологічного стану, чітко окреслити період потенційної плідності і виключити в ці дні статеву близькість (якщо не планується зачаття) чи навпаки, успішно використати їх для зачаття.

Поряд з необхідністю використання контрацепції, існує протилежна проблема – безпліддя. Безпліддя визначають як нездатність партнерів зачати дитину при регулярних статевих стосунках на протязі року без контрацепції. Причини безпліддя порівну діляться між жінками та чоловіками: 40% припадає на здоров’я матері, 40% - залежать від батька, 20% - інші причини.