Вплив мікрохвильової пічки на здоров`я людини - висновки учених

Американські учені заявляють, що завдяки СВЧ-пічкам в Америці знизилася кількість хворих на рак шлунка. А все тому, що в їжу, приготовану в мікрохвильовій пічці, не додається жир. А спосіб приготування нагадує найщадніший – на пару

Але іспанські учені, навпаки, з обуренням стверджують, що броколі, приготована у СВЧ, втрачає до 98 відсотків своїх вітамінів і мінералів.

У 1989 році швейцарський біолог Хертель разом з професором Бернардом Бланком спробували досліджувати вплив їжі з СВЧ-пічки на людину. Оскільки грошей на повномасштабне дослідження їм не дали, то учені обмежилися одним піддослідним, який по черзі їв їжу, приготовану на плиті, а потім - в мікрохвильовці. Учені запевняли, що після мікрохвильової їжі у крові піддослідного відбувалися зміни, що нагадували початок патологічного процесу. Тобто раку. Іншими словами, збільшувалася кількість лейкоцитів. Отже, регулярне споживання з мікрохвильовки могло призвести до раку крові, запевняли учені. Але до їх слів не прислухалися.

А цього року Всесвітня організація охорони здоров`я видала вердикт: у СВЧ-пічці використовується випромінювання, що не робить шкідливого впливу ні на людину, ні на їжу. Єдине «але»: імплантовані серцеві стимулятори можуть бути чутливі до інтенсивності потоку мікрохвиль. Тому ВООЗ рекомендує тим, у кого є кардіостимулятори, відмовитися від стільникових телефонів і мікрохвильовок.