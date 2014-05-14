Державна служба лікарських засобів тепер підпорядковуватиметься Кабміну
Кабінет міністрів України прийняв рішення про перепідпорядкування Державної служби лікарських засобів безпосередньо уряду
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Олег Мусій під час прес-конференції.
Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що Кабмін на минулому засіданні перепідпорядкував зазначену службу уряду, він сказав: "Так, це відповідає дійсності".
Мусій пояснив, що "відповідна постанова КМУ ще не оприлюднена, у протоколі засідання Кабінету міністрів записано, що це рішення прийнято урядом більшістю голосів».
"В протоколі записано - Міністерству юстиції в 3-денний термін доопрацювати цю постанову і її оприлюднити. 3-денний термін минув, поки що вона не оприлюднена, тому вона не є поки що в дії, хоча така постанова прийнята - про перепідпорядкування Державної служби лікарських засобів безпосередньо Кабінету міністрів... Якщо ця постанова вийде, не буде ніким оскаржена, ми будемо її виконувати", - розповів міністр.