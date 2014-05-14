Державна служба лікарських засобів тепер підпорядковуватиметься Кабміну

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров'я Олег Мусій під час прес-конференції.

Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що Кабмін на минулому засіданні перепідпорядкував зазначену службу уряду, він сказав: "Так, це відповідає дійсності".

Мусій пояснив, що "відповідна постанова КМУ ще не оприлюднена, у протоколі засідання Кабінету міністрів записано, що це рішення прийнято урядом більшістю голосів».

"В протоколі записано - Міністерству юстиції в 3-денний термін доопрацювати цю постанову і її оприлюднити. 3-денний термін минув, поки що вона не оприлюднена, тому вона не є поки що в дії, хоча така постанова прийнята - про перепідпорядкування Державної служби лікарських засобів безпосередньо Кабінету міністрів... Якщо ця постанова вийде, не буде ніким оскаржена, ми будемо її виконувати", - розповів міністр.