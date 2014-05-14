Медиків каратимуть за зловживання у встановленні інвалідності

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це заявив міністр відомства Олег Мусій.

Він закликав повідомляти про факти порушень особисто йому, опустивши листа у "скриньку довіри міністра", що розташована у МОЗ.

«Ми будемо жорстко реагувати на зловживань медичних працівників, особливо хабарництво», - запевнив він.

Мусій обурений "ганебними фактами, коли для людей з явними ознаками інвалідності штучно створюються перепони, їх змушують ходити по колу".

«Зі Львівської, Полтавської, Рівненської, Одеської та інших областей до мене надходять відомості про зловживання під час встановлення груп інвалідності. З цього приводу в МОЗ проводилася спеціальна нарада з керівництвом Бюро медико-соціальної експертизи та відділом Міністерства, який займається питаннями контролю за такою експертизою. За результатами наради вирішено, що службу буде серйозно реорганізовано. Також до кінця поточного року ми перевіримо правильність встановлення комісіями (МСЕК) інвалідності , адже є багато випадків, коли люди купують собі групу заради тих, чи інших пільг», - зазначив Мусій.

На думку міністра, монетаризація пільг, а також створення незалежних медико-соціальних експертних комісій дозволить покласти край корупційним схемам.