В Україні за збут і зберігання трамадолу дають 10 років ув’язнення

До 10 років ув’язнення можна одержати за збут і зберігання трамадолу. Закон почав діяти в кінці минулого року. Не зважаючи на це, в Макіївці продовжують незаконно продавати препарат.

На площі Гребеніченко в Макіївці за п`ять хвилин знімальна група назбирала 30 порожніх пачок з-під трамадолу. Місцеві жителі добре знають назву препарату.

Серед знахідок і трайфед. Додавши до нього спирту, фосфору, кристалічного йоду або соляної кислоти з білизною наркомани одержують так званий "фен" або "гвинт". Проте сьогодні молодь віддає перевагу трамадолу - він не залишає на тілі слідів, його легко купити.

Володимир Клешня лікар-консультант наркологічного диспансеру м. Донецька: "Трамадол викликає епілептичні приступи, руйнує центри, порушуються рухи, люди стають інвалідами 1-2 групи”.

“Олег не може розмовляти, тіло постійно зводять судоми - це результат вживання синтетичних наркотиків. Початківці пробують 5-8 пігулок трамадолу, добова доза наркоманів зі стажем 30-40. При цьому тривалість їх життя скорочується до двох років”, розповідає співробітник реабілітаційного центру "Миротворець". Намагаючись позбавитися потягу до наркотиків, люди за два місяці потрапляють у залежність від трамадолу.

«До нас потрапила одна людина, яка вживала наркотики, їй запропонували трамадол. Він вживав трамадол 2-3 місяці, а до цього “гвинт”. Стан після пігулок - немає сил щоб встати, напівсонний, не хочеться їсти, пити»

З початку року правоохоронці центрально-міського району Макіївки виявили 120 фактів незаконного обороту наркотиків. Серед них - і продаж трамадолу.

Андрій Чаус, старший слідчий Центрально-міського РВВС м. Макіївки: «У листопаді 2007 р. слідчим відділенням було затримано громадянина. При обшуку квартири виявлено і забрано більше тисячі пачок трамадолу. Чоловік затриманий і знаходиться в слідчому ізоляторі. Кримінальна справа направлена до суду».

Хлопець не лише сам вживав трамадол, але і збував на території всього міста. За два три дні він продав 200 пачок. Знайдена партія - його місячний оборот. За такий бізнес йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Андрій Чаус, старший слідчий Центрально-міського РВВС м. Макіївки: «За його свідченнями, він купував за ціною 9-10 грн. за пачку, а збував за 15-20 грн.»

Трамадол згідно закону наркотиком не вважають. Раніше за його збут могли оштрафувати на 100 грн. Зараз передбачена кримінальна відповідальність. Якщо у вас знайдуть від 10 до ста пачок - свободи позбавлять на п`ять років, за збут більше ста пачок трамадолу загрожує до 10 років ув’язнення.

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