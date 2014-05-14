В Україні перевірять якість томатної пасти

Центр експертиз «Тест» планує звернутися до Антимонопольного комітету України (АМКУ) з проханням розслідувати на предмет ведення недобросовісної конкуренції діяльність семи виробників томатної пасти, продукція яких, за результатами дослідження центру, є сфальсифікованою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам керівник центру Валентин Безрукий.

«За результатами досліджень томатопродукції ми вже підготували відповідного листа з багатьма протоколами, які підтверджують наше дослідження. І завтра воно буде передано в головне відділення Антимонопольного комітету... Ми додаємо до цього листа копії протоколів випробувань з проханням почати розслідування», - сказав Безрукий.

За його словами, дослідивши 13 зразків томатної пасти, співробітники «Тесту» дійшли висновку, що 8 з них є сфальсифікованими, так, всі вони не відповідають українським стандартам якості продукції за фізико-хімічними показниками, деякі містять крохмаль і бензойну кислоту, а також мають нехарактерний для томатної пасти смак і запах. Йдеться про томатну пасту під торговими марками «Віваттомат Преміум» (виробник – Вельд Ворлд Лімітед, Китай), «Господарочка» (Одеський консервний завод), «Помідора 33 помидора» («АСС»), «Рідний край» («Луцьк Фудз»), Family («Консервний завод «Універ»), а також «Holiday Класична» («Пані Кристина»), «Наш продукт Херсонська» і «Ситій двір Херсонська» (обидві – «Наш продукт»).

Саме щодо цих виробників томатної пасти, чиї товари одержали оцінку «погано» і «дуже погано» за результатами експертизи «Тесту», й необхідно, на думку Безрукого, провести розслідування.

Разом з тим, Безрукий повідомив, що чотири з 13 досліджуваних зразків томатної пасти відповідали всім вимогам до якості і безпеки цієї продукції і одержали оцінку «відмінно». Йдеться про продукцію під торговими марками «Королівський смак Класична», «Чумак», «Мак Май Домашня» і «Хутір». Томатна паста під брендом «С бабушкиной грядки» одержала оцінку «задовільно».

Довідка УНІАН. Центр експертиз «Тест» - громадська організація із захисту прав споживачів, що спеціалізується на порівняльних тестуваннях з 2001 року.