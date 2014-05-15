МОЗ просить передати питання будівництва нового корпус ОХМАТДИТу у його відання

МОЗ просить передати недобудований корпус ОХМАТДИТу у його відання.

Як повідомили УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я Олег Мусій.

За його словами, на сьогодні питання добудови нового корпусу дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАТДИТ є проблематичним, оскільки капітальні видатки (в тому числі на будівництво) в державному бюджеті заморожено.

"Головним розпорядником коштів на будівництво на сьогодні є Укрєвроінфрапроект. Наразі МОЗ звернулося з офіційним листом до Уряду з проханням передати об’єкт у відання Міністерства охорони здоров’я. Як тільки ми отримаємо цей корпус у відання Міністерства, ми будемо шукати можливість залучення зовнішніх інвестицій, шукатимемо також кошти в середині країни для завершення будівництва. Цей корпус має бути обов’язково добудований, відділення трансплантації кісткового мозку має працювати, адже держава витрачає величезні суми на лікування хворих дітей за кордоном, де операція коштує від 100 до 150 тисяч Євро. В Україні такі операції коштували б у два-три рази дешевше і медичну допомогу, завдяки зекономленим коштам, можна було б надати більшій кількості хворих дітей», - зазначив Мусій.

Він підкреслив, що МОЗ підтримує громадську ініціативу щодо створення спеціального медичного фонду, де акумулюватимуться кошти від введення 7% "ПДВ на ліки та підвищення акцизних зборів на тютюнові вироби та алкогольні напої. На його переконання, ці кошти мають використовуватися адресно – на фінансування державних програм з лікування різних захворювань, які фінансуються близько 50% від потреби та на добудову ОХМАТДИТу. Проте подібні пропозиції має ще розглянути парламент", - сказав Мусій.