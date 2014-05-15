Сьогодні - Міжнародний день сім’ї

Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк привітав українців із Міжнародним днем сім’ї.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.

"Для людини немає нічого святішого за сім’ю. Саме в родинному колі ми формуємося як особистості, тут нам прищеплюють любов до ближнього і рідної землі. У сім’ї ми збагачуємося скарбами попередніх поколінь, переймаємо цей безцінний духовний спадок, щоб передати своїм дітям», - зазначається у вітанні.

На переконання Яценюка, у нинішньому динамічному світі сім’я не лише не втратила сакрального значення, а й набула ще більшої цінності.

«Родинне тепло дає нам всім відчуття безпеки, любові та розуміння», - підкреслив прем’єр і побажав всім українським сім’ям злагоди та щастя, благополуччя і впевненості у завтрашньому дні.