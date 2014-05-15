Корупція у сфері охорони здоров’я проросла знизу до верху – заступник глави МОЗ

Корупція у сфері охорони здоров’я проросла знизу до верху.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник міністра охорони здоров’я України Наталія Лісневська сьогодні на прес-конференції.

«Корупція – це проблема, яка тягне нашу країну все нижче і нижче, ми можемо у цьому захлинутися. Корупція у сфері охорони здоров’я проросла знизу до верху», - наголосила вона.

За словами Лісневської, щоб подолати корупцію, необхідно змінити «правила гри».

«Треба говорити про системні зміни. У системі охорони здоров’я є декілька сфер, в яких корупція була найтяжчою. Це – державні закупівлі, дозвільна система МОЗ, яку треба робити прозорою і доступною, а також – медичні кадри, починаючи з освіти і закінчуючи призначенням лікарів та медичної адміністрації», - заявила вона.

При цьому Лісневська сказала, що стосовно тендерних закупівель МОЗ вже продемонстрував абсолютну прозорість. «Ввели у робочі групи представників фахових громадських організацій, представників пацієнтських організацій. Ми враховуємо їхні пропозиції. Прозорість у тендерних закупівлях, це перше що було зроблено», - сказала заступник міністра.

«Причина корупції серед лікарів – низька зарплата. Сьогодні МОЗ говорить про зміну системи фінансування лікарів, медичних закладів, щоб вони мали право працювати з власними фінансами. Це розробка законодавства та впровадження обов’язкового медичного страхування. Коли лікар та пацієнт залежать не від ліжко-місця та дня перебування, а від наданої послуги, коли є страхові поліси, коли є певна прив’язка до наданої послуги, набагато легше вираховувати винагороду лікарю. Вона є прозорою і лікар може розраховувати на адекватні винагороди. Тоді лікар буде отримувати нормальну зарплатню, а пацієнт якісну медичну допомогу», - зазначила Лісневська.