У МОЗ створено нову кадрову структуру

У Міністерстві охорони здоров’я України створено нову кадрову структуру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра охорони здоров’я України Наталія Лісневська.

За її словами, нова структура дасть можливість оновити кадровий склад відомства, очистивши його від посадовців, яких підозрюють у корупційних діях.

«Дуже багато питань, нарікань та критики щодо кадрового складу МОЗ. Звільняти з посад дуже важко. Особливо, коли люди не хочуть. На сьогодні у МОЗ створено нову структуру, тому що багато людей, про зловживання яких усі знають, піти не захотіли. Міністром було прийнято рішення, і він підписав нову структуру для того, щоб оновити склад міністерства. Ми чекаємо на погодження штатного розпису в інших центральних органах центральної влади», - сказала Лісневська.