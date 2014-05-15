МОЗ планує перевести процедуру держзакупівель та отримання ліцензій в електронний формат

Міністерство охорони здоров’я планує перевести процедуру державних закупівель та отримання ліцензій в електронний формат.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні на прес-конференції заступник міністра охорони здоров’я України Наталія Лісневська.

За її словами, дозвільна система МОЗ була однією з найкорумпованіших сфер.

«В Україні було проблематично отримати ліцензію (на медичну діяльність), клінікам пройти акредитацію. Сьогодні дуже багато уваги ми приділяємо вдосконаленню законодавства, розробці нового порядку для того, щоб підприємці могли легше отримувати ліцензії, дозволи від держави. Щоб це було прозоро і відкрито», - наголосила заступник міністра.

На думку Лісневської, для подолання корупції найоптимальнішим буде переведення процедури отримання ліцензій та закупівель в електронну площину, «як це працює на Заході».

«Такі програми в Україні вже розроблено. Маю надію, що вже найближчим часом вони тестуватимуться у МОЗ», - сказала Лісневська.