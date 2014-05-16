Впровадження референтного ціноутворення сприятиме зниженню цін на ліки – МОЗ

Референтне ціноутворення сприятиме зниженню цін на ліки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник міністра охорони здоров’я України Наталія Лісневська сьогодні на прес-конференції.

За її словами, фахівці МОЗ розробили положення про референтне ціноутворення, що дасть можливість знівелювати зловживання посадових осіб при оцінці цінових пропозицій і зможе врегулювати граничні націнки у аптеках.

«Центральні органи влади вже найближчим часом погодять даний проект постанови і ми нарешті отримаємо референтне ціноутворення, і ціни на ліки будуть трохи знижені», - зазначила Лісневська.

Вона наголосила, що зростання ціни істотно вплинуло на купівельну спроможність українців.

«Після колосальної девальвації гривні та введення 7% ПДВ ціни на ліки дуже змінилися. Ми проводимо постійні консультації з дистриб’юторами лікарських засобів і вони готові на запровадження референтного ціноутворення. Готові на певні поступки, щоб фармацевтичний ринок України працював адекватно, щоб ціни на ліки були адекватні», - сказала Лісневська.