Лікувальні властивості прополісу

Настоянкою прополісу ви можете скористатися в таких ситуаціях, наприклад, як біль або першіння у горлі (приготуйте полоскання з додаванням настоянки), для зняття зубного болю (тим паче, що він запобігає розвитку карієсу, доречно просто пожувати шматочок прополісу).

Що ж до прополісної олії, то слід сказати, що застосовувати її можна при простудах і вірусних недугах, допомагає вона і за наявності ран або опіків, в цьому випадку олія наноситься на уражене місце без накладки пов`язок.

Рецепт спиртної настоянки прополісу

Одну столову ложку прополісу залийте 100 мл спирту (у горілці прополіс розчиняється дуже погано) і поставте в темне місце на десять днів, не забувайте періодично збовтувати.

У готовому вигляді ви зможете використовувати його необмежений період часу.

А ось приготувати олію ненабагато складніше, вам знадобиться нагрівати п`ятдесят грамів рослинної олії на водяній лазні і потім додати до нього чайну ложку прополісу, тримайте засіб на вогні протягом п`ятнадцяти хвилин, не припиняючи помішувати.

Не варто чекати повного розчинення прополісу, будьте готові до того, що він може пристати до стінок посудини, в якій ви готуєте лікувальний засіб. Дати олії остигнути і перелити у підготовлену банку.