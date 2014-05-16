Чому жінкам радять засмагати влітку

Шведські вчені з Каролінського інституту в Стокгольмі виявили, що у жінок, які не засмагають влітку, тривалість життя в два рази менша.

До таких висновків вчені прийшли після 20-річного спостереження за прекрасною статтю. У ході експерименту були вивчені дані близько 30 тисяч жінок, пише "Хочу".

Виявити закономірність не вартувало великої праці. У 1990-х для участі в експерименті зареєструвалося 29518 шведок. Через 20 років дам стало менше на 2545 учасниць. Вивчивши дані представниць прекрасної статі, вчені виявили, що серед тих, які загоряли влітку, смертність була вдвічі нижчою.

Ситуацію шведські медики пояснюють кількістю вітаміну D, вироблення якого залежить від сонячних променів. Недолік є причиною розвитку діабету, туберкульозу, множинного склерозу і рахіту, а також сприяє тривалій депресії.

Дивує інше - протягом останнього часу всі лікарі настійно рекомендують не перебувати довго на сонці через згубний вплив ультрафіолету. Журналісти Daily Telegraph рекомендують не впадати в крайнощі і загоряти в міру.