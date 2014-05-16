На сьогодні в Україні налічується 45 мільйонів 378 тисяч жителів

Чисельність населення України в березні 2014 року скоротилася на 17 тисяч чоловік і на 1 квітня становила 45 мільйонів 378 тисяч жителів, повідомляє Державна служба статистики України.

Порівняно з показником на 1 квітня 2013 року населення країни скоротилося на 135,4 тис. чоловік.

За даними Держстату, кількість новонароджених на 1 квітня становила 120,4 тисячі чоловік, померлих, – 179,5 тисяч чоловік.

В Україні станом на 1 квітня в містах проживає 31,3 млн. людей, а в селах - 14,1 млн. людей.

Також, за даними Держстату, в січні-березні 2014 року з України емігрували майже 4 тис. осіб, а іммігрували - 14,4 тис.

Як повідомляв УНІАН, згідно з прогнозом ООН, в разі збереження динаміки скорочення населення до 2030 року населення України може зменшитися до 39 мільйонів людей.