Подорожуючим у Пакистані необхідно мати сертифікат про вакцинацію від поліомієліту

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, відповідне рішення ухвалено у зв’язку із заявою Світової організації охорони здоров’я щодо визначення Пакистану у якості країни-осередку розповсюдження вірусу поліомієліту. Відтак, компетентними органами Ісламської Республіки Пакистан (ІРП) прийнято рішення про введення обмеження на виліт осіб з території ІРП за відсутності сертифікату про вакцинацію від вищевказаного захворювання.

«Громадянам України, які мають намір відвідати Пакистан або перебувають на території цієї країни, слід враховувати зазначену інформацію з метою уникнення можливих проблемних ситуацій при подальшому виїзді з ІРП», - підкреслили у МЗС.