У Женеві відкривається 67-ма сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я

Як повідомили УНАН у МОЗ, асамблея збирає міністрів охорони здоров’я 193 країн – членів Всесвітньої організації охорони здоров’я для обговорення низки актуальних проблем, серед яких реформа ВООЗ, інфекційні захворювання, епіднагляд, профілактика неінфекційних захворювань та боротьба з ними, проведення огляду виконання програмного бюджету на 2012-2013 роки тощо.

Основною темою цьогорічної ВАОЗ визначено «Зв’язок між кліматом та здоров’ям». У ході дискусії наголос буде зроблено на питаннях розширення доступу населення до послуг у сфері охорони здоров’я (профілактики, лікування, реабілітації), зміцнення паліативної допомоги в якості одного із компонентів комплексного лікування протягом усього життєвого циклу.

Під час роботи сесії передбачено провести вибори Генерального директора ВООЗ.

Запланована зустріч Олега Мусія з Генеральним директором ВООЗ Маргарет Чен, Виконавчим директором ЮНЕЙДС Мішелем Сідібе, Міністром охорони здоров'я Литви Вітенісом Полівасом Андріукаітісом, керівником Департаменту управління грантами Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією Марком Елдон-Едінгтоном.