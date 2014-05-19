Медики ще раз підтвердили, що цілющі властивості каштана допоможуть вилікувати цілий ряд захворювань.

Крім того, що каштан прикрашає своїм цвітом вулиці і двори, він ще і "фільтрує" повітря. Одне доросле дерево здатне очистити від вихлопних газів 20 тисяч кубометрів повітря, пише lenta-ua.net.

Каштанову силу знавці народної медицини починають використовувати вже ранньою весною. Приміром, рекомендується приймати відвар кори каштана при проносі, захворюваннях селезінки, бронхіті, гастриті з підвищеною кислотністю шлункового соку, а спиртова настоянка кори добре зарекомендувала себе при невралгії.

Цвіт каштана - красиві білі "свічки" - допоможуть страждаючим ревматизмом і варикозним розширенням вен. Крім цього квітки каштанового дерева діють як венотоніки, використовуються як протизапальний засіб.

Восени настає черга плодів. Блискучі коричневі кульки містять есцин - речовину, що перевершує по своїй протизапальній та протинабряковій дії бутадіон. Медичний препарат ескузан - водно-спиртовий екстракт плодів каштану - призначають при лікуванні варикозів.

Настоянка квітів. Дві столові ложки сухих квіток залити 200 мл горілки. Настоювати 10 днів у темному місці. Використовувати як розтирання при ревматизмі і невралгії.